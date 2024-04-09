Происшествия 09 апреля 2024, 14:44 Глава МЧС России прибыл в Курганскую область Глава МЧС России Куренков прибыл в Курганскую область из-за ситуации с паводком

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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область. Там он оценит ситуацию с паводком. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

После прибытия в регион Куренков сразу пересел в вертолет. Вместе с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором области Вадимом Шумковым глава МЧС оценит обстановку с паводком. Также Куренков заслушает доклад на эту тему.

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«После облета запланировано заседание правительственной комиссии под руководством главы МЧС России», — уточнили в ведомстве.

Из-за паводка в некоторых районах Кургана началась эвакуация местных жителей. Вода в реке Тобол рядом с городом за сутки поднялась на 38 сантиметров, достигнув 343 сантиметров. Уровень дамбы вокруг Кургана наращивают сразу на пяти участках, сообщал губернатор региона.