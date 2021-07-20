Глава МЧС проинспектирует защиту населенных пунктов Карелии от пожаров

Евгений Зиничев, ныне действующий глава МЧС России, прибыл в Республику Карелия в связи с ухудшением ситуации с лесными пожарами. Он лично намерен проконтролировать ход работ, которые направлены на защиту сел и городов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На месте происшествия Зиничев оценит «своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности», процитировал RT сообщение от МЧС. В Карелии в связи с природными пожарами ввели режим повышенной готовности. К борьбе привлекли силы Архангельской и Мурманской областей. Из населенных пунктов уже эвакуированы более 600 человек.