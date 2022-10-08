Глава МЧС Куренков прибыл на Крымский мост | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 18:09 Поделиться Telegram

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Viber Глава МЧС Куренков прибыл на Крымский мост Глава МЧС России Куренков облетел поврежденный Крымский мост РИА «Новости»

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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на поврежденный взрывом Крымский мост. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту. Министр совершил облет, осмотрел место происшествия», — говорится в сообщении.

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В результате подрыва грузовика на Крымском мосту утром 8 октября обрушились два пролета автомобильной дороги. Следственный комитет России сообщил, что как минимум три человека погибли — это были пассажиры легкового автомобиля, что ехал рядом с грузовиком. Последствия подрыва пообещали устранить в течение нескольких недель. Украина фактически призналась в своей причастности к происшествию.

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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования ЧП. В нее войдут представители ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, Минтранса, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжелдора, а также главы Республики Крым и Краснодарского края.

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