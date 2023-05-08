Происшествия 08 мая 2023, 01:46 Глава МЧС и специалисты ведомства вылетели в Курган для оценки обстановки Глава МЧС РФ Куренков: в Курганской области на месте определим стратегию борьбы с пожарами РИА «Новости»

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Глава МЧС России Александр Куренков со специалистами центрального аппарата вылетел в Курганскую область, чтобы оценить ситуацию на месте и составить стратегию по ликвидации пожаров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Министр отметил, что огонь с лесов и сухой травы перекинулся на населенные пункты, в регионе сложилась сложная обстановка.

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«Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией», — заявил Куренков.

Специалисты центрально аппарата определят стратегию по ликвидации пожаров.

В МЧС приняли решение увеличить группировку сил для тушения пожаров в Курганской области. Бороться с огнем прибудут пожарные из Перми, Удмуртии, Башкортостана, а также военные Уральского и Ногинского учебно-спасательных центров МЧС.