Силовые службы Курской области перевели на усиленный режим работы после нападения на росгвардейцев | 360°

Важное 10 сентября 2022, 10:02 Поделиться Telegram

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Viber Силовые службы Курской области перевели на усиленный режим работы после нападения на росгвардейцев Глава Курской области Старовойт перевел на усиленный режим силовые ведомства РИА «Новости»

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Все силовые ведомства Курской области переведены на усиленный режим работы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Вчера в Суджанском районе начали проводиться оперативно-разыскные мероприятия», — написал он.

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Также он обратился к местному населению за помощью. Он попросил жителей Курской области позвонить по номеру 112 в случае обнаружения подозрительных лиц или предметов.

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Эти меры связаны с недавним нападением на росгвардейцев. Неизвестные атаковали стражей порядка в Суджанском районе и скрылись. Об этом 9 сентября сообщили на сайте kp.ru. Известно, что в результате стычки один человек получил ранения. Остальные подробности произошедшего пока выясняются.

В самой Курской области по-прежнему действует «желтый» уровень террористической опасности. Его вновь продлили 7 сентября. Теперь особое положение в регионе действует до 22-го числа текущего месяца. Об этом также сообщил Старовойт.

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