Глава Крыма выделил 58 млн рублей на помощь пострадавшим от подтопления

Крымчанам, пострадавшим от подтоплений, окажут помощь — первый транш в размере 58 миллионов рублей переведен главой региона Сергеем Аксеновым.

Деньги направлены администрации Ялты после разрушения домов и инфраструктуры города. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

«Совмин прорабатывает порядок выплаты компаниям-юрлицам и возможные компенсации за автомобили. В настоящее время уже работает 11 комиссий по Ялте по компенсации людям, которые пострадали во время стихии», — рассказала она.

В Крыму объявлен режим ЧС. Подтоплена Ялта, Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте, где выпало более 135 мм осадков, погиб один человек, пострадали 43, было двое пропавших без вести, но одного человека нашли.