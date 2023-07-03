Происшествия 03 июля 2023, 10:50 Глава Крыма поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения Глава Крыма Аксенов: благодарю ФСБ за предотвращение покушения РИА «Новости»

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Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения и похвалил работу российских спецслужб. Он разместил сообщение в своем Telegram-канале.

«Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство Республики Крым, которое готовили агенты террористического киевского режима», — написал Аксенов.

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Он сообщил, что подозреваемого по этому делу задержали. Работу российских спецслужб глава Крыма назвал четкой и эффективной.

Аксенов также выразил уверенность, что заказчиков покушения найдут и накажут. Полностью устранить террористическую угрозу со стороны Украины удастся только после достижения целей спецоперации, подытожил глава республики.

Оперативники ФСБ ранее предотвратили подрыв автомобиля Аксенова украинским диверсантом. По подозрению в подготовке покушения задержали гражданина России, обучавшегося минно-взрывному делу на Украине. По версии правоохранителей, диверсант прибыл в Крым в июне 2023 года.