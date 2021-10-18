Глава Комитета Башкирии по ЧС: в лесах потерялись 13 человек за неделю

В ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров рассказал, что только за прошлую неделю в лесах региона потерялось 13 человек. Все они были найдены живыми.

«Всего в Систему-112 было принято свыше 40 тысяч звонков, среди них было четыре сообщения о потерявшихся в лесах людях. Все потерявшиеся 13 человек обнаружены живыми», — цитирует Гумерова Mkset.ru.