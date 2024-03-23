Происшествия 23 марта 2024, 18:17 Глава ЮНЕСКО выразила солидарность с россиянами в связи с терактом в Подмосковье Глава ЮНЕСКО Азуле выразила солидарность с россиянами после теракта

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Глава ЮНЕСКО Одре Азуле выразила солидарность с россиянами в связи с терактом в Московской области. Пост появился на ее странице в соцсети Х.

Азуле призналась, что «шокирована» атакой, унесшей жизни десятков людей.

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«Я выражаю солидарность с семьями жертв и со всем российским народом», — написала она.

По последним данным, в результате теракта в Crocus City Hall 22 марта погибло 133 человека. Спасатели продолжают разбирать завалы, работы продлятся еще по крайней мере несколько дней. Лидеры десятков стран и организаций выразили соболезнования россиянам.

ФСБ задержала 11 причастных к преступлению. Силовики продолжают выяснять, кто обеспечивал террористов транспортом, создал для них пути отхода, подготовил тайники с оружием. Предполагаемый главарь подозреваемых заявил, что его завербовали через мессенджер.

В свете трагедии в России глубоко проработают тему смертной казни и примут решение в соответствии с настроением и ожиданиями общества.