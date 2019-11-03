Глава Ингушетии рассказал о застреленном брате главы Центра «Э»

По словам Калиматова, мужчина работал врачом в одной из московских клиник — к силовым структурам он не имел никакого отношения. Погибшего вместе со своим братом от рук убийцы звали Абдулахмед.

СК рассказал о прогрессе в расследовании убийства главы Центра «Э» в Москве Подробнее

Двойное убийство произошло вечером, 2 ноября, во дворе дома на улице Анохина в Москве. Неизвестный застрелил двух мужчин. Погибшими оказались Ибрагим Эльджаркиев — начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия и его брат Абдулахмед 1988 года рождения.

Киллер скрылся с места преступления на автомобиле. В городе объявили планы «Перехват» и «Вулкан».

Следователи завели уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия. Глава СК России Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.