  • Глава Ингушетии рассказал о застреленном брате главы Центра «Э»

    03 ноября 2019, 18:58

    Андрей Иванов

    Убитый брат начальника республиканского центра по борьбе с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева работал врачом. Об этом рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сообщили на официальном сайте республики.
    Глава Ингушетии рассказал о застреленном брате главы Центра «Э»

    По словам Калиматова, мужчина работал врачом в одной из московских клиник — к силовым структурам он не имел никакого отношения. Погибшего вместе со своим братом от рук убийцы звали Абдулахмед.

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    Двойное убийство произошло вечером, 2 ноября, во дворе дома на улице Анохина в Москве. Неизвестный застрелил двух мужчин. Погибшими оказались Ибрагим Эльджаркиев — начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия и его брат Абдулахмед 1988 года рождения.

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