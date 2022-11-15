Происшествия 15 ноября 2022, 18:17 Глава Хмельницкой областной администрации сообщил о двух «прилетах» по региону Глава Хмельницкой областной администрации Гамалий заявил о двух ударах по региону РИА «Новости»

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Днем 15 ноября по Хмельницкой области нанесли удары, сообщил председатель региональной государственной администрации Сергей Гамалий. В своем Telegram-канале он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не покидать укрытий.

«Имеем два прилета по Хмельницкой. В части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение», — заявил Гамалий. Ранее он сообщал об объявлении воздушной тревоги в области. По его словам, в регионе сработали системы ПВО.

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В течение дня сообщения о взрывах и работе противовоздушных систем поступали со всех регионов Украины. Взрывы слышали в Днепропетровской и Черкасской областях, в Кривом Роге и западных областях страны. Ракеты заметили в небе над Николаевской областью, взрывы прогремели в Сумской и Одесской областях. В Харькове приостановили работу метрополитена — в транспортной организации принесли извинения перед пассажирами. До этого мэр города Игорь Терехов заявил об ударах по объектам критической инфраструктуры. По словам градоначальника, информации о возможных пострадавших нет.

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