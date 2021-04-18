Глава ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул на рыбалке

Руководитель ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул в озере. Гибель высокопоставленного полицейского подтвердил руководитель пресс-службы краевой полиции Денис Голуб.

«Факт [гибели начальника ГИБДД] подтверждаю. Проводится проверка», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.

Сайт СУ СК России по Камчатскому краю сообщил, что 18 апреля 49-летний мужчина вместе со своими знакомыми вышел порыбачить на лед озера Вилюй. Он остался один, пока остальные занимались организационными вопросами, и утонул. В следственном ведомстве также начали проверку.

«Провалился под лед, не смог выбраться, погиб», — рассказала старший помощник руководителя регионального СК Елена Ильина. По данным из открытых источников, на посту начальника ОГИБДД УМВД России по Петропавловску-Камчатскому числится майор полиции Виталий Сергеев.