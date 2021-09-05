Глава ГИБДД Москвы раскрыл итоги работы скрытых патрулей

Скрытые патрули на дорогах Москвы выявили за два месяца более четырех тысяч правонарушений. Как сообщил ТАСС, такие данные привел глава столичного управления ГИБДД Александр Быков.

Он отметил, что большая часть правонарушений пришлась на нестандартную тонировку стекол автомобиля. На втором месте управление автомобилями с неправильными или неверно установленными регистрационными знаками.

«Более 120 — факты управления автомобилем в состоянии опьянения, 77 случаев — движение по встречной полосе», — перечислил Быков.

Он отметил, что практика скрытых патрулей заставляет водителей вести себя осторожно и соблюдать правила дорожного движения, за нарушение которых их могут привлечь к административной ответственности.

Сотрудники ГИБДД следят за водителями на специальном патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы. Данные о нарушениях они передают стационарным отрядам и постам дорожной инспекции, которые могут остановить водителя.

Скрытое патрулирование фиксирует опасное вождение, выезд на встречную полосу, превышение скорости, проезд пешеходных переходов без остановки, использование мобильного телефона водителем без гарнитуры во время движения.