Происшествия 15 августа 2023, 00:39 Глава Дагестана прибыл на место взрыва в Махачкале Глава Дагестана Меликов приехал на место взрыва в Махачкале

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Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Махачкалу, где вечером 14 августа раздался взрыв. Кадры с руководителем республики опубликовала его администрация в Telegram-канале.

«Нахожусь на месте», — написал сам Меликов.

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Он уточнил, что, по данным на 00:00 15 августа от Дагестанского центра медицины катастроф, погибли 12 человек. Еще 50 — пострадали.

«За жизнь пострадавших борются врачи. Все службы продолжают работать в усиленном режиме», — подчеркнул глава Дагестана.

В республиканском Минздраве отмечали, что люди в основном получили переломы и и закрытые черепно-мозговые травмы. Медики оценили состояние большинства раненых как средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь в крупных стационарах Махачкалы.

«Для этого имеется все необходимое, направлены дополнительные бригады медиков», — отметило ведомство в своем Telegram-канале.

В Дагестан, сообщило РИА «Новости», вылетел первый замминистра здравоохранения России.