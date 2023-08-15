15 августа 2023, 00:39
Глава Дагестана прибыл на место взрыва в Махачкале
Глава Дагестана Меликов приехал на место взрыва в Махачкале
Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Махачкалу, где вечером 14 августа раздался взрыв. Кадры с руководителем республики опубликовала его администрация в Telegram-канале.
«Нахожусь на месте», — написал сам Меликов.
Реклама
Он уточнил, что, по данным на 00:00 15 августа от Дагестанского центра медицины катастроф, погибли 12 человек. Еще 50 — пострадали.
«За жизнь пострадавших борются врачи. Все службы продолжают работать в усиленном режиме», — подчеркнул глава Дагестана.
В республиканском Минздраве отмечали, что люди в основном получили переломы и и закрытые черепно-мозговые травмы. Медики оценили состояние большинства раненых как средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь в крупных стационарах Махачкалы.
«Для этого имеется все необходимое, направлены дополнительные бригады медиков», — отметило ведомство в своем Telegram-канале.
В Дагестан, сообщило РИА «Новости», вылетел первый замминистра здравоохранения России.
Взрывы
Взрыв в Махачкале 14 августа
Реклама
Реклама