Происшествия 15 августа 2023, 10:28 Глава Дагестана поручил ввести режим ЧС в районе, где произошел взрыв Меликов поручил ввести режим ЧС в Кумторкалинском районе Дагестана после взрыва РИА «Новости»

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Глава Дагестана Сергей Меликов поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в Кумторкалинском районе, где произошел взрыв на АЗС. Об этом сообщила администрация главы республики в своем Telegram-канале.

Меликов поручил ввести режим ЧС во время заседания оперативного штаба. Он также дал указание определить площадь территории, где пострадали объекты.

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«Это в первую очередь необходимо для того, чтобы смогли принять меры, оказать необходимую помощь пострадавшим», — пояснил глава Дагестана.

Взрыв произошел на автозаправке в пригороде Махачкалы вечером 14 августа. По предварительной версии, на станции техобслуживания начался пожар, а затем огонь перекинулся на АЗС.

По данным на 06:00 вторника, жертвами ЧП стали 27 человек, еще 102 пострадали. Власти республики выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших.

Президент России Владимир Путин принес соболезнования родным жертв взрыва на автозаправке. Пострадавшим глава государства пожелал скорейшего выздоровления.