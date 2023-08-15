Происшествия 15 августа 2023, 08:21 Глава Дагестана назвал число и погибших и пострадавших при взрыве в Махачкале Меликов: при взрыве в Махачкале погибли 27 человек Пресс-служба МЧС

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В результате взрыва на АЗС у населенного пункта Новокули в Махачкале пострадали 102 человека, 27 из них погибли. Об этом сообщила пресс-служба главы Дагестана Сергея Меликова. Вторник, 15 августа, объявили в республике днем траура.

Семьям погибших выделят по миллиону рублей. Получившим тяжкий вред здоровью — 400 тысяч рублей, легкий — 200 тысяч рублей, уточнил Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва. Для выплаты материальной помощи задействуют средства резервного фонда Дагестана.

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Сегодня на всей территории республики приспустят государственные флаги. Учреждениям культуры и телеканалам предложили отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Более 70 сотрудников МЧС продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте пожара. Работает кинологический расчет.