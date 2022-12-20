Происшествия 20 декабря 2022, 16:31 Глава Чувашии подтвердил гибель трех человек при взрыве газопровода Глава Чувашии Николаев сообщил, что взрыв газопровода произошел во время проведения работ "ВКонтакте"

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Взрыв на газопроводе рядом с деревней Ямбахтино в Чувашской Республике произошел во время выполнения монтажных работ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Олег Николаев.

«Взрыв газа произошел при проведении монтажно-строительных работ, возможно, ремонтных, выясняем», — рассказал он.

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Николаев отметил, что сейчас аварийные службы работают над устранением неполадок перед возобновлением работы трубопровода в штатном режиме.

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В беседе с ТАСС глава региона подтвердил информацию в СМИ о трех погибших при взрыве.

«Трое погибли, к сожалению. Всего там работали четыре человека», — добавил Николаев.

Взрыв на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород произошел днем во вторник, 20 декабря. Эксклюзивные кадры с места происшествия опубликовал «360». Очевидцы сообщали, что огромный столп огня было хорошо видно более чем за 10 километров от места происшествия.

После взрыва газопровода стоимость энергоносителя в Европе резко увеличилась до 1260 долларов за кубометр.