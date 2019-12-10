Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

Смертельная авария унесла жизнь главы Черноморского района Крыма Людмилы Глушко. Информацию об этом «360» подтвердили в районной администрации.

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«Совершенно верно, но больше информации пока дать никакой не можем», — сказали в администрации.

По данным пресс-службы управления МВД по Крыму, авария произошла утром 10 декабря в Черноморском районе. Автомобили KIA и Ford столкнулись на дороге лоб в лоб. в результате чего погибли четыре человека.

Сейчас на месте ДТП работают медики и сотрудники ГИБДД. Все причины и детали произошедшего выясняются.

Согласно информации на портале республиканского правительства, Людмила Глушко родилась 1 февраля 1965 года в Крыму. Она была главой администрации с июля 2016 года.