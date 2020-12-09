Глава Бурятии объяснил задержание зампреда правительства республики

Заместителя председателя правительства Бурятии Алексея Мишенина задержали из-за претензий по работе Новосибирского авиаремонтного завода. Глава республики Алексей Цыденов назвал ситуацию «крайне неприятной».

Цыденов пояснил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что речь идет о событиях 2016 года.

«Крайне неприятная ситуация. Его задержали. <…> Хотелось, чтобы следствие полностью во всем разобралось и по итогам выяснилось, что он ни при чем и остался чист», — заметил он.

Глава Бурятии добавил, что «перед законом все равны». Местные власти пока что будут наблюдать за происходящим и «идти дальше».

О задержании Мишенина накануне сообщили в пресс-службе регионального правительства. Известно, что обыски у чиновника проводили сотрудники ФСБ.

«Претензии, предварительно, связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода», — заметили в администрации. Мишенин раньше работал на этом предприятии. Пришел туда инженером, а с 2011 года стал генеральным директором завода.

По версии СМИ, его заподозрили в хищении 65 миллионов рублей. Зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию Мишенина назначили в марте 2019 года.