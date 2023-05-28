Происшествия 28 мая 2023, 15:46 Глава Белгородского села спас раненых из-под обстрела ВСУ Белгородский губернатор Гладков рассказал о спасении при обстреле ВСУ раненых жителей села РИА «Новости»

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Спасением раненых жителей сел Козинка и Глотово во время обстрела ВСУ занимался глава поселения Игорь Маховенко. Он выносил раненых на руках и под пулями вывозил на машине на безопасное расстояние. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что о решительных действиях главы муниципалитета ему рассказали местные жители. Глава региона сам убедился в правдивости этих заявлений, когда увидел пострадавшую машину чиновника.

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«Маховенко на руках выносил раненых, несколько раз его машина была обстреляна. Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз», — написал Гладков.

Глава Белгородской области подчеркнул, что глава сельского поселения помог жителям не только Козинки, но и соседнего села Глотово, где спас большое количество людей.

По итогам своей поездки к пострадавшим от обстрела губернатор рассказал, что в больницу из Грайворонского округа доставили раненых супругов и женщину, которая много часов провела в подвале, но не теряла бодрости духа. Теперь они оказались в руках врачей, которые сделают все, чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни.

В минувшую субботу, 27 мая, украинские боевики обстреляли сразу 15 населенных пунктов Белгородской области. В Шебекине погиб охранник одного из предприятий, ранения получили три человека, включая двух детей. Во время поездки в город машина губернатора региона также попала под обстрел, из-за чего водителю пришлось уйти на второй круг.