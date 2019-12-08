Глава Бейского района Хакасии попал в ДТП, спасая щенка

В сообщении уточняется, что ДТП произошло на дороге Саяногорск-Калы-Бея. Иннокентий Стряпков находился за рулем личного автомобиля, когда увидел на проезжей части щенка. Глава Бейского района остановился и вышел из машины, чтобы убрать питомца с дороги.

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«В этот момент, ехавший в попутном направлении, водитель автомобиля Хонда Цивик допустил наезд на Иннокентия Стряпкова», — сказано в сообщении.

Чиновника госпитализировали в Саяногорскую городскую больницу. Врачи диагностировали у него травму головы и сотрясение мозга. Они оценивают его состояние как удовлетворительное.

В сообщении уточняется, что все участники ДТП находились в трезвом состоянии. Подробности происшествия уточняются. О судьбе водителя автомобиля Honda Civic нет никакой информации.