  • Глава Бейского района Хакасии попал в ДТП, спасая щенка

    08 декабря 2019, 17:04

    Нина Петлинова

    Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал в ДТП в ночь на воскресенье, 8 декабря. Об этом сказано на сайте  правительства республики.

    В сообщении уточняется, что ДТП произошло на дороге Саяногорск-Калы-Бея. Иннокентий Стряпков находился за рулем личного автомобиля, когда увидел на проезжей части щенка. Глава Бейского района остановился и вышел из машины, чтобы убрать питомца с дороги.

    Сына Валерии госпитализировали после ДТП под Петербургом

    Подробнее

    «В этот момент, ехавший в попутном направлении, водитель автомобиля Хонда Цивик допустил наезд на Иннокентия Стряпкова», — сказано в сообщении.

    Чиновника госпитализировали в Саяногорскую городскую больницу. Врачи диагностировали у него травму головы и сотрясение мозга. Они оценивают его состояние как удовлетворительное.

    В сообщении уточняется, что все участники ДТП находились в трезвом состоянии. Подробности происшествия уточняются. О судьбе водителя автомобиля Honda Civic нет никакой информации.