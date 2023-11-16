Происшествия 16 ноября 2023, 19:12 Глава Астрахани Полумордвинов экстренно выехал на место обрушения дома Telegram-канал главы Астрахани Олега Полумордвинова

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В четверг вечером в Астрахани частично обрушилось жилое здание. Глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов сообщил в своем Telegram-канале, что отправился на место ЧП.

«По поручению губернатора срочно выехал на место», — написал он.

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Обрушение подъезда жилого дома произошло на Привокзальной площади, 1а. Перед этим очевидцы сообщали спасателям о трещине в наружной стене пятиэтажки.

Из здания вывели на улицу свыше 200 человек, в том числе 37 детей. Представители аварийных служб разбирают завалы.

Пункты временного размещения организовали в Астрахани для жильцов рухнувшего дома. Жителей обеспечили горячей едой и водой.

Частичное обрушение дома в Астрахани назвали ожидаемым. Причиной ЧП могла стать подземная река, предположила в соцсетях одна из местных жительниц.

Другие подробности уточняются.