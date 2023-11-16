16 ноября 2023, 19:12
Глава Астрахани Полумордвинов экстренно выехал на место обрушения дома
В четверг вечером в Астрахани частично обрушилось жилое здание. Глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов сообщил в своем Telegram-канале, что отправился на место ЧП.
«По поручению губернатора срочно выехал на место», — написал он.
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Обрушение подъезда жилого дома произошло на Привокзальной площади, 1а. Перед этим очевидцы сообщали спасателям о трещине в наружной стене пятиэтажки.
Из здания вывели на улицу свыше 200 человек, в том числе 37 детей. Представители аварийных служб разбирают завалы.
Пункты временного размещения организовали в Астрахани для жильцов рухнувшего дома. Жителей обеспечили горячей едой и водой.
Частичное обрушение дома в Астрахани назвали ожидаемым. Причиной ЧП могла стать подземная река, предположила в соцсетях одна из местных жительниц.
Другие подробности уточняются.
Обрушение дома в Астрахани
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