Происшествия 24 августа 2023, 15:46 Глава «Альтернативы» Грачева заявила, что в современном мире продолжает процветать рабство

Читать 360tv в

Даже в современном мире есть риск попасть в рабство. Президент регионального общественного движения против торговли людьми и современных форм принудительного труда «Альтернатива» Вера Грачева рассказала, кто находится в группе риска и как это избежать. Об этом сообщило РИАМО.

По словам специалиста, в группу риска попадают матери-одиночки, беженцы, воспитанники детских домов. Чтобы завладеть доверием жертвы, преступники могут начать ухаживать за ней и обещать жениться. Мошенники часто обращают внимание на людей, которые находятся за чертой бедности, написал «Петербургский дневник».

Реклама

«Конечно, не все станут жертвами торговли людьми, но все они находятся в зоне внимания преступников, в зоне риска. Кроме того, есть такая форма, как похищение. Правда, это случается гораздо реже, чем обман, мошенничество», — отметила Грачева.