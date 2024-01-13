Происшествия 13 января 2024, 20:50 Гладков уточнил информацию о пострадавших в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ Гладков: число пострадавших от дронов-камикадзе ВСУ увеличилось до двух РИА «Новости»

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Число пострадавших в результате украинской атаки по селу Мокрая Орловка в Белгородской области увеличилось до двух, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, травмированный мужчина самостоятельно обратился за помощью в больницу.

Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Гладков заявил, что второго травмированного транспортируют в областную больницу для лечения. Водитель автобуса получил множественные осколочные ранения лица.

ВСУ атаковали Мокрую Орловку с помощью дронов-камикадзе: повреждения получили три автомобиля, один из которых сгорел.

Украинская армия регулярно использует беспилотники для ударов по приграничным селам и деревням. За прошедшие сутки ВСУ применили 10 дронов-камикадзе и устроили минометный обстрел села Вериговка. Накануне в результате украинской атаки оказалась повреждена линия электропередачи: без света остались жители четырех населенных пунктов.