Происшествия 20 августа 2023, 17:02 Гладков уточнил данные по сбитым воздушным целям над Белгородом Гладков: ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом три воздушные цели РИА «Новости»

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Над Белгородом и Белгородским районом днем 20 августа в период с 13:50 до 14:40 сбили в воздухе три цели, заявил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее он публиковал предварительные данные о 12 сбитых целях.

«Было сбито три цели. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил Гладков.

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Ранее в Минобороны сообщили о пресечении попытки террористической атаки в Белгородской области. Около 14:00 средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа. В 14:40 уничтожили еще один.

В результате никто не пострадал, подчеркнули в ведомстве. Разрушений, по данным пресс-службы, не зафиксировали.

Об атаке беспилотника минувшей ночью сообщил глава Курской области Роман Старовойт. По данным губернатора, БПЛА врезался в крышу вокзала в Курске. В здании в этот момент находились 50 человек. Пятеро получили легкие ранения от осколков стекла.