Происшествия 27 мая 2023, 13:25 Гладков уточнил данные об ударе БПЛА по объекту инфраструктуры в Белгороде Гладков: квадрокоптер ВСУ атаковал объект инфраструктуры в Белгороде РИА «Новости»

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Квадрокоптер противника сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры Белгородской области. Об атаке сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что беспилотник атаковал местную ТЭЦ на Северо-Донецкой улице Белгорода. Источник канала добавил, что пострадавших в результате ЧП нет.

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Гладков не стал уточнять, какой именно объект подвергся атаке, заметив только, что в результате оказался поврежден только забор.

По данным губернатора, Белгородский район за минувшие сутки попал под обстрел со стороны ВСУ девять раз. Две атаки противник совершил с помощью БПЛА. Одну — в поселке Майском. Там в результате сброса с беспилотника взрывного устройства никто не пострадал, но повреждения получила кровля административного здания.

Вторая атака БПЛА произошла в поселке Октябрьском. В этом населенном пункте также пострадало административное здание: в нем выбило окна, посекло козырек и кровлю. Среди жителей ранения и травмы никто не получил.

По селу Журавлевка снова били артиллерией, выпустив в общей сложности семь снарядов.

Шестью минометными снарядами ударили по Валуйскому городскому округу. Все прилеты зафиксировали в селе Новопетровка. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Гладков.

Волоконовский район ВСУ обстреляли 14 раз. По хутору Старому выпустили 11 минометных снарядов. А село Тишанка трижды обстреляли из ствольной артиллерии. В этих населенных пунктах не выявили разрушений после атак. Жители также не пострадали.