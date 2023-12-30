Важное 30 декабря 2023, 20:24 Гладков уточнил данные о пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода Гладков: 5 детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ РИА «Новости»

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Пятеро детей и 12 взрослых, раненных во время обстрела ВСУ Белгорода, находятся в больницах в тяжелом состоянии. Подробности о пострадавших и разрушениях сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По окончанию заседания оперштаба Гладков озвучил последствия удара ВСУ по Белгороду.

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«На сегодняшний день 108 человек ранены, из них 15 детей. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. 14 человек погибли, трое из них — дети», — сообщил губернатор.

Гладков сообщил, что в результате удара повреждены более 100 автомобилей, разрушения зафиксированы в 22 МКД, а также в большом количестве коммерческих объектов, ТЦ и магазинов. Аварийные бригады продолжают восстанавливать поврежденные участки газо- и водоснабжения.

Момент удара по центру города попал на видео. Удар засняли камеры на проспекте Славы.