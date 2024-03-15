Происшествия 15 марта 2024, 01:09 Гладков сообщил об отсутствии сил ВСУ на территории Белгородской области Гладков: на территории Белгородской области украинских войск нет РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Грайворонский городской округ. После этого он заверил, что на территории региона нет украинских войск. Бой с Вооруженными силами Украины идет за пределами области. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные. Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР. Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», — рассказал Гладков.

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В течение четверга украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области. Вечером Telegram-канал Baza и военкор Юрий Котенок сообщали о бое с украинскими военными у приграничного населенного пункта Козинки.

Утром в четверг военкор военкор Александр сообщил о попытке ВСУ прорваться через погранпост Сподарюшино. По его словам, противник забрасывает российских бойцов гранатами, подтягивает танки и БМП Bradley.

До этого украинские ДРГ пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей во вторник, 12 марта.