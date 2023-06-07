Происшествия 07 июня 2023, 22:22 Гладков сообщил об отсутствии противника на территории Новой Таволжанки Губернатор Белгородской области Гладков: на территории Новой Таволжанки противника нет

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что в Новой Таволжанке противника нет. Он также опубликовал видео с кадрами посещения села.

«На территории Новой Таволжанки противника нет. Много провокаций в последнее время по этому населенному пункту», — написал губернатор области.

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Как пояснил Гладков, сегодня перед властями стоит задача обеспечить безопасность жителей села.

«Много удается, но много еще остается проблем. Самое главное наше преимущество — это честность во взаимоотношениях между властью всех уровней и населением. Так будет и дальше», — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области 6 июня уже сообщал, что российские военные изгнали украинских диверсантов из региона. Их не осталось ни в Шебекине, ни в Новой Таволжанке. Слухи о заходе нескольких групп диверсантов в Белгородскую область также уже опровергал оперштаб.

Попытку украинских военных проникнуть в село Новая Таволжанка сорвали утром 4 июня. Как сообщали в Минобороны России, тогда ликвидировали более 10 террористов.