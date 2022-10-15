Пограничный переход в Белгородской области уничтожили 14 прилетевших снаряда | 360°

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15 октября 2022, 16:36

Пограничный переход в Белгородской области уничтожили 14 прилетевших снаряда

Глава Белгородской области Гладков заявил о прилете 14 снарядов в пограничный переход

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В пункт пропуска через государственную границу в Белгородской области попало 14 снарядов. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что таможенный пункт пропуска в Шебекино уже несколько дней подвергается обстрелам.

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«Несколько дней подряд обстреливается таможенный пункт пропуска в Шебекино. Сегодня в пограничный переход прилетело 14 снарядов», — сказал Гладков.

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Глава Белгородской области подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Сегодня в ходе очередной атаки в резервуар нефтебазы в поселке Разумное попал снаряд. Из-за чего на объекте произошло возгорание. Информации о пострадавших и погибших не поступало, рассказали в « НСН «.

Из-за постоянных атак глава Белгородской области сообщил о начале каникул во всех школах региона раньше срока — с 17 октября.

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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

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