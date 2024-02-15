Происшествия 15 февраля 2024, 21:14 Гладков рассказал о травмах пострадавших при атаке ВСУ на Белгород Гладков: пострадавших при обстреле ВСУ отправят из Белгорода в Москву поездом РИА «Новости»

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Получивших серьезные ранения при обстреле Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля отправят на лечение в Москву поездом. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков напомнил, что двое из пострадавших — дети. Восьмилетний мальчик получил передом бедра, у семилетней девочки травмы более обширные.

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«Проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра», — сказал глава региона.

Взрослым, которых решили отправить на лечение в столицу, повредило руки и ноги.

Губернатор добавил, что в больницу № 2 обратилась еще одна пострадавшая женщина. Число раненых увеличилось до 18. Четырех пострадавших врачи отпустили домой, в том числе двух детей. Погибшими, по последним данным, признали семь человек.

По городу ВСУ ударили из РСЗО RM-70 Vampire. В Минобороны заявляли об уничтожении 14 таких снарядов.

В ООН призвали немедленно прекратить атаки по мирному населению и гражданской инфраструктуре.