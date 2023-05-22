Происшествия 22 мая 2023, 09:25 Гладков раскрыл, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область более 70 раз за сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Белгородская область за прошедшие сутки более 70 раз подвергалась атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

«Волоконовский район обстреляли 31 раз. Хутор Старый попал и под минометный обстрел, и под обстрел из ствольной артиллерии, всего выпустили 28 снарядов», — заявил он.

Реклама

По его словам, два снаряда повредили офис семейного врача в селе Тишанка, еще один снаряд попал в линию электропередачи, которая находится рядом с хутором Шаховка. Аварийные службы уже восстановили подачу света в дома мирных жителей.

Село Головчино Грайворонского городского округа два раза за последние сутки попало под обстрел противника. Квадрокоптеры сбросили взрывные устройства на здание администрации сельского поселения, а также на линию электропередачи. Пожар удалось ликвидировать только в ночь на 22 мая.

«Шебекинский городской округ обстреляли 38 раз. Хутор Марьино попал дважды под минометный обстрел, обошлось без разрушений и пострадавших. Село Новая Таволжанка было обстреляно из минометов и артиллерии, всего выпущено восемь снарядов», — добавил Гладков.

В результате случившегося никто не пострадал, но разрушения получили два дома: у них посечены крыши. Кроме того, под минометный обстрел попал таможенный пункт пропуска в Шебекине, там зафиксировали прилет девяти снарядов. Еще 19 ударов пришлось на село Середа. Ранее глава Белгородской области сообщил, что пограничники сбили БПЛА в Шебекинском районе региона.