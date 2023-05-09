Происшествия 09 мая 2023, 15:51 Гладков показал последствия обстрелов Шебекино со стороны ВСУ Губернатор Белгородской области Гладков показал последствия обстрела ВСУ города Шебекино Telegram

Читать 360tv в

Город Шебекино в Белгородской области стал частой целью атак украинских боевиков. Глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале показал кадры последствий обстрелов.

Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал Вячеслав Гладков / Telegram-канал

Гладков с помощниками объехал дома, которые попали под атаку ВСУ в последние дни

Реклама

«Выявили, что окна пострадали в 124 квартирах в восьми многоквартирных домах. Это 290 окон и 37 остеклений балконов, пострадали крыши и фасады. Также осколки посекли окна, заборы и фасады в двух частных домовладениях», — написал он.

Глава региона добавил, что также обстрелы повредили 32 автомобиля, некоторые из них сгорели полностью.

«Начали уборку разбитых стекол и поврежденных конструкций, закрыли периметр. Идет оценка ущерба автомобилей и замер окон. Восстановление разбитых оконных конструкций начнем во второй половине недели», — заключил Гладков.

ВСУ атаковали Шебекино в понедельник, четыре мирных жителя пострадали. Один из снарядов неонацистов разорвался рядом с жилым многоквартирным домом.