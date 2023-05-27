Происшествия 27 мая 2023, 14:24 Гладков показал последствия обстрела Шебекино Губернатор Гладков: обстрел Шебекино повредил дома, магазины и ЛЭП Telegram

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал в своем Telegram-канале последствия обстрела со стороны ВСУ города Шебекино. Глава региона уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет, но повреждения получили жилые дома, магазины и линия электропередач.

Он опубликовал фотографии разбитых стекол в многоэтажках и теплицах, стен строений с оторванной плиткой, развалившихся заборов и хозяйственных построек.

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«Город Шебекино снова находится под многочисленным артиллерийским обстрелом», — подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание, что взрывная волна выбила стекла, осколки снарядов посекли фасады в шести многоквартирных домах и нескольких магазинах. Среди частных строений сильнее всего пострадали три.

Один из боеприпасов ударил в гараж, находившаяся в нем машина полностью сгорела.

«Также в городе повреждена линия электропередачи. Бригада электриков приступила к переподключению абонентов», — заключил Гладков, уточнив, что подворовой обход территории продолжается.

Украинские боевики более 100 раз обстреляли Шебекинский округ 26 мая.