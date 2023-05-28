Важное 28 мая 2023, 14:37 Гладков показал фото разрушений в Новой Таволжанке после атаки ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли Новую Таволжанку, при атаке задействовали БПЛА Telegram

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Село Новая Таволжанка днем 28 мая снова оказалась под огнем ВСУ. В результате повреждения получили четыре дома, газопровод и линии электропередачи, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что среди жителей никто не пострадал, но осколки снарядов посекли фасады и заборы четырех частных жилых домовладений. Кроме того, в зданиях пострадали окна.

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В селе зафиксировали повреждение газопровода и линии электропередачи. Устранением последствий занялись аварийные службы.

Глава региона опубликовал в своем канале несколько фото последствий обстрела населенного пункта.

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«Атака села проводилась еще и с помощью дрона. БПЛА врезался в автомобиль. Никто не пострадал, но автомобиль посечен», — добавил губернатор.

В настоящее время подомовой обход в Новой Таволжанке продолжается.