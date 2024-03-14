14 марта 2024, 13:46
Гладков показал фото разрушений в Белгороде после воздушной атаки ВСУ
Гладков сообщил о разрушениях в Белгороде после атаки ВСУ 14 марта
После обстрела Белгорода со стороны ВСУ в городе зафиксировали повреждения нескольких домов, одного образовательного учреждения и 13 автомобилей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Фото последствий атаки он опубликовал в своем Telegram-канале.
«По разрушениям в Белгороде. Различные повреждения выявлены в нескольких квартирах восьми многоквартирных домов», — написал глава области.
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Кроме того, зафиксировали разрушения в трех частных жилых домовладениях и трех хозсубъектах. Незначительные повреждения получило остекление в образовательном учреждении — там треснуло два окна.
Также известно о 13 поврежденных автомобилях. Это предварительные данные, добавил губернатор.
В Белгородском районе после отражения средствами ПВО атаки противника повреждения зафиксировали в частных домовладениях и многоквартирных домах на трех улицах поселка Беловское.
В одном из домов, по информации, трем детям несильно посекло ноги осколками. Госпитализация не потребовалась, уточнил он.
В Белгороде при обстреле погибла женщина. Она находилась за рулем автомобиля. От взрыва машину опрокинуло в кювет. Водитель получила смертельные травмы. Есть данные о трех пострадавших — их доставили в больницу.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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