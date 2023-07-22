Происшествия 22 июля 2023, 12:20 Гладков подтвердил обстрел ВСУ кассетными боеприпасами белгородского села Гладков: ВСУ выпустили три кассетных боеприпаса по селу Журавлевка в Белгородской области РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что ВСУ обстреляли село Журавлевка кассетными боеприпасами. По населенному пункту выпустили 21 артиллерийский снаряд и три кассетных бомбы из РСЗО, уточнил в своем Telegram-канале глава региона.

«Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 21 июля: в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО», — отметил губернатор.

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Гладков добавил, что украинские военные атаковали село с помощью дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета 10 выстрелами.

Кроме того, по Щетиновке выпустили девять артснарядов, по селу два раза выстрелили из гранатомета. С беспилотника сбросили одно взрывное устройство.

Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков.

Накануне ВСУ обстреляли два села в Краснояружском районе Белгородской области. Повредило частный дом и автомобиль, линию электропередачи.