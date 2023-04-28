Происшествия 28 апреля 2023, 19:44 Гладков опроверг вбросы о 4 четырех погибших в Журавлевке и сообщил подробности ЧП в селе Гладков: двое мужчин в Журавлевке погибли, когда их машина подорвалась на мине РИА «Новости»

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Два мирных жителя, погибших в Журавлевке, поехали туда на рыбалку. Мужчин не остановило, что уже больше года в населенном пункте действует режим ЧС, а на территории установлены таблички с указанием минной опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Их в принципе не останавливали взрывы, потому что данное село почти ежедневно подвергается обстрелам. Они просто поехали на рыбалку», — написал он.

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По его данным, родственники начали искать мужчин спустя сутки. У обоих не отвечали телефоны. Тела погибших нашли возле автомобиля 28 апреля. Они подорвались на мине и скончались на месте.

«Вижу множество сообщений, в том числе и в федеральных источниках, что погибших было четверо. Это ложная информация», — подчеркнул Гладков.

Он пояснил, что мужчина и женщина, которых искали вместе с двумя погибшими, оказались дома.