17 мая 2023, 20:47
Гладков опроверг новости об обстреле танком Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков: регион не подвергался обстрелу танком
Информация в СМИ об обстреле приграничных территорий Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Региона Вячеслав Гладков в рамках проекта «10 вопросов Губернатору» в социальной сети «ВКонтакте».
«Была ли сегодня обстреляна Белгородская область из танка? Отвечу — нет. Хотя очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками. Перепроверили — неправда», — сообщил Гладков в прямом эфире в соцсети.
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Информация об обстреле приграничных территорий области из танка ВСУ появилась в Telegram-канале Shot. По данным источника канала, ВСУ атаковали хутор Старый из Т-64БВ или Т-72Б. Источник сообщил, что по населенному пункту выпустили 12 снарядов.
Глава региона также прокомментировал ситуацию с обстрелом области фосфорными бомбами. Он заявил, что есть «определенные признаки», однако необходимо заключение специалистов. Гладков заверил, что опасности для населения нет, все последствия устранены.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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