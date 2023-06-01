Происшествия 01 июня 2023, 13:30 Гладков опроверг информацию о погибшем при обстреле автобуса в Шебекине Губернатор Гладков: при обстреле автобуса в Шебекине никто не пострадал Соцсети

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Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино из реактивной системы залпового огня «Град», снаряды попали в автобус. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он опроверг информацию о погибшем и двух пострадавших в автобусе. Глава региона отметил, что транспортное средство осмотрели глава округа и медики и эти сведения не подтвердили.

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«Но в округе есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением правой стопы», — добавил Гладков.

Губернатор сообщил и о других последствиях обстрела: из-за прямых попаданий снарядов горит общежитие, частично разрушено здание администрации, в городе отсутствует электроснабжение. По его словам, подробности случившегося еще устанавливаются.

ВСУ начали массированный обстрел Шебекина из РСЗО «Град» ночью 1 июня. Пострадали восемь человек. Людей начали эвакуировать в безопасное место. В Белгороде для них подготовили пункты временного размещения.

Президенту России Владимиру Путину постоянно докладывают о ситуации в Белгородской области. Информация поступает главе государства от Минобороны, погранслужбы ФСБ, МЧС и властей региона.