Важное 23 мая 2023, 15:34 Гладков опроверг данные о заходе ДРГ близ села Богун-Городок Гладков: информация о заходе ДРГ близ Богуна-Городка ложная Правительство Белгородской области

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Украинская ДРГ не проникала на территорию Борисовского района Белгородской области. Боестолкновений в районе села Богун-Городок не было, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По данным главы региона, в районе этого населенного пункта, хутора Лозовая Рудка и села Цаповка были обстрелы со стороны ВСУ, зафиксировали прилеты, но никто из мирных жителей не пострадал. Повреждений так же не было.

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«Некоторые Telegram-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей», — обратил внимание Гладков.

В связи с этим он подчеркнул, что ничего подобного в регионе не было. ФСБ, МЧС и Минобороны не подтверждают эту информацию, добавил губернатор.

«Военные отрабатывают. Будет меняться обстановка — сразу буду держать вас в курсе», — заключил он.

Ранее данные о боестолкновении в районе Богуна-Городка распространила Readovka.