21 января 2021, 16:38
Гипермаркет загорелся в Иванове
В Иванове утром 21 января загорелся гипермаркет. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.
О задымлении в магазине стало известно в 06:45. Спустя две минуты прибыли первые пожарные расчеты — 16 единиц техники и 59 человек. Дым шел из офисного помещения. К 07:15 сотрудники МЧС потушили пожар.
Площадь пожара — 25 квадратных метров. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Ранее спасатели эвакуировали 25 человек из жилого дома в Уфе. Людей разместили в автобусах.