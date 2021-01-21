Гипермаркет загорелся в Иванове

О задымлении в магазине стало известно в 06:45. Спустя две минуты прибыли первые пожарные расчеты — 16 единиц техники и 59 человек. Дым шел из офисного помещения. К 07:15 сотрудники МЧС потушили пожар.

Площадь пожара — 25 квадратных метров. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее спасатели эвакуировали 25 человек из жилого дома в Уфе. Людей разместили в автобусах.