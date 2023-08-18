Происшествия 18 августа 2023, 07:25 Гипермаркет загорелся под Иркутском на площади 800 «квадратов» МЧС: гипермаркет в Усть-Илимске загорелся на площади 800 «квадратов» Pxhere

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Пожар 18 августа произошел в гипермаркете Усть-Илимска. Об этом заявили представители ГУ МЧС России по Иркутской области на своем сайте.

Информация о ЧП поступила в пожарно-спасательную службу в 09:45 по местному времени (04:15 по московскому времени). Все случилось на улице 50 лет ВЛКСМ, в здании гипермаркета «Экономия»

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«Площадь пожара в настоящее время составляет 800 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Семь человек самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных. Сейчас 18 спасателей и семь пожарных расчетов тушат огонь. По предварительным данным, никто не пострадал. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне ледовая арена загорелась в Екатеринбурге на улице Степана Разина. Самостоятельно из здания вышли 20 человек. Пожар быстро удалось потушить. Информации о пострадавших не поступало.