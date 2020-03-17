17 марта 2020, 14:16
Гипермаркет в Санкт-Петербурге понесет наказание из-за собаки-поводыря
Прокуратура потребовала предпринять меры в гипермаркете «Домовой» у станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге. Ранее охранник магазина потребовал инвалида по зрению, пришедшего с собакой-поводырем, покинуть помещение, так как находиться внутри с животными запрещено. Об этом написал сайт «Невские новости».
Прокуратура Красногвардейского района занялась делом об инвалиде по зрению, которого выгнали из магазина из-за собаки-поводыря. На данный момент генеральный директор магазина должен принять меры касательного случившегося.