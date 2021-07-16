Гинеколог Феликс Лернер разбился на мотоцикле в Москве

В Москве случилось ДТП, жертвой которого стал акушер-гинеколог Феликс Лернер. Об этом сообщил ТАСС.

Портал News.ru рассказал, что авария произошла на Лермонтовском проспекте. Лернер ехал на мотоцикле Yamаha Rаider и врезался в легковое авто, которое выскочило на красный свет ему наперерез.

«Есть вещи, которые от нас не зависят. Ты не знаешь, что на самом деле ждет тебя завтра. <…> Приносим свои искренние соболезнования семье погибшего. Скорбим вместе с коллективом», — написал главврач московской больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.