Происшествия 18 января 2024, 09:05 Гимназия загорелась в Новосибирске, учеников эвакуировали МЧС: гимназия загорелась в Новосибирске, учеников и педагогов эвакуировали

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Пожар произошел в четверг, 18 января, в гимназии в Новосибирске. Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание, сообщила пресс-служба спасательного ведомства.

По данным МЧС, возгорание произошло в подвале учебного заведения. Всех учеников и педагогов, а также персонал гимназии эвакуировали. Информации о пострадавших не привели.

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На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится тактическая вентиляция. Обстоятельства, при которых случился пожар, выясняются.

В четверг утром в Москве загорелся банный комплекс. Очаг возгорания располагался в пристройке на втором этаже здания. Сотрудники комплекса эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.