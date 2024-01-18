18 января 2024, 09:05
Гимназия загорелась в Новосибирске, учеников эвакуировали
МЧС: гимназия загорелась в Новосибирске, учеников и педагогов эвакуировали
Пожар произошел в четверг, 18 января, в гимназии в Новосибирске. Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание, сообщила пресс-служба спасательного ведомства.
По данным МЧС, возгорание произошло в подвале учебного заведения. Всех учеников и педагогов, а также персонал гимназии эвакуировали. Информации о пострадавших не привели.
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На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится тактическая вентиляция. Обстоятельства, при которых случился пожар, выясняются.
В четверг утром в Москве загорелся банный комплекс. Очаг возгорания располагался в пристройке на втором этаже здания. Сотрудники комплекса эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.
Пожары
МЧС РФ
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