Потолок обрушился на учеников гимназии в Таганроге

По его словам, обрушение потолка произошло 17 сентября во время урока у старшеклассников. Всех учеников осмотрели медики, никто не пострадал. Для установления причин произошедшего создали комиссию по устранению аварийной ситуации. Занятия в аудитории не станут проводить во врем ремонта.

Собеседник агентства не смог ответить на вопрос, когда ремонт проводили в учебных аудиториях.

По данным администрации города, здание гимназии стоит с довоенного периода. В 2018 году в нем провели капитальный ремонт, но ремонт в классах в него не вошел. Рабочие поправили фасад здания, рекреацию и спортивный блок, сообщил сайт «Дни.ру».