Гимнастка сорвалась с трехметровой высоты во время выступления в Белгороде

Представление санкт-петербургского цирка «Империал» в Белгороде было прервано из-за падения гимнастки. Девушка сорвалась с трехметровой высоты прямо на арену и повредила ногу.

Спортсменка упала, когда выполняла так называемый трюк «обрыв в стопы». В падении гимнастка перевернулась вниз головой. Веревка, которая должна была удержать девушку в воздухе, тоже оборвалась. Видеозапись падения опубликовал один из пабликов «ВКонтакте».

С арены пострадавшую вынесли сотрудники цирка. Директор «Империала» Андрей Митачкин рассказал РИА «Новости», что госпитализация гимнастке не потребовалась. Сейчас девушка находится дома.

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«С ней все в порядке, ногу повредила, она дома», — подчеркнул Митачкин.

Сам руководитель намерен вылететь в Белгород к коллективу. Цирк продолжит гастроли в рабочем режиме. Из графика он не выбивается.