18 сентября 2020, 13:01
Гималайский медведь напал на грибников в Хабаровском крае
В селе Капитоновка Вяземского района гималайский медведь покусал двух грибников. Об этом сообщило РИА «Новости».
Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края, рассказал, что медведь, которому было около двух лет, вероятно просто испугался людей. В тот день за грибами в тайгу около села Капитоновка пришло много незваных гостей.
«Мишка, скорее всего, просто испугался и, убегая от одной компании, наткнулся на другую. Гималайские медведи в плане защиты очень агрессивны, но не людоеды. Косолапый одному бедро когтем задел, другого за руку укусил. И с испугу убежал», — приводит его слова сайт «Известия».
Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Отмечается, что искать этого хищника не будут. Такое поведение медведя «считается нормальным».