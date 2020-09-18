Гималайский медведь напал на грибников в Хабаровском крае

Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края, рассказал, что медведь, которому было около двух лет, вероятно просто испугался людей. В тот день за грибами в тайгу около села Капитоновка пришло много незваных гостей.

«Мишка, скорее всего, просто испугался и, убегая от одной компании, наткнулся на другую. Гималайские медведи в плане защиты очень агрессивны, но не людоеды. Косолапый одному бедро когтем задел, другого за руку укусил. И с испугу убежал», — приводит его слова сайт «Известия».

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Отмечается, что искать этого хищника не будут. Такое поведение медведя «считается нормальным».