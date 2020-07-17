Гималайский медведь чуть не задрал приморского пасечника

В Приморье гималайский медведь вышел на пасеку и напал на мужчину. Пчеловод выжил, но обратился за медицинской помощью в местную клинику. Зверь сломал ему предплечье.

Дикое животное появилось в Яковлевском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю.

В результате нападения пострадал 31-летний местный житель. Он самостоятельно пришел в местную больницу. Ему диагностировали закрытый перелом предплечья и повреждение глаза. Сейчас пасечник находится под присмотром врачей во Владивостоке. Угрозы его жизни нет.

В Яковлевский район для поисков медведя выехали полицейские и специалисты охотнадзора. Информацию о случившемся получили все заинтересованные службы, главы поселений.

Участковые побеседовали с охотниками и местными жителями с целью профилактики несчастных случаев с участием диких животных. Людям объяснили, что нельзя заходить в опасный участок леса.

На Урале медведь поселился на одном из кладбищ. Он пугал жителей Тавды: приходил на могилы и лакомился принесенными угощениями.